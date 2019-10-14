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РИА Новости
Теплоснабжение

Тульские теплоснабжающие компании задолжали за газ более 1,1 млрд рублей

13:18 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль
Тульский кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Долги теплоснабжающих организаций (ТСО) Тульской области перед "Газпром межрегионгаз Тула" за газ превысили 1,1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"В отопительный сезон 2019-2020 годов теплоснабжающие организации региона вступили с просроченной задолженностью за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Тула" в размере 1,123 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ряд крупнейших ТСО - АО "Тулатеплосеть", ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула", ООО "ККС", ООО "РГК-Тула" - подписали график погашения задолженности, согласованный с правительством региона.
"В целом за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года задолженность ТСО снизилась на 6,5% – на 77 миллионов рублей. Работа по снижению просроченной задолженности теплоснабжающих организаций ведется при тесном взаимодействии с правительством Тульской области и правоохранительными органами региона", – рассказал начальник отдела по работе с бюджетными потребителями и организациями коммунального комплекса "Газпром межрегионгаз Тула" Владимир Жучков.
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ООО "Газпром межрегионгаз Тула" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество ПАО "Газпром"). Компания выполняет функции реализации газа потребителям Тульской области.
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