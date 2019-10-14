Тульские теплоснабжающие компании задолжали за газ более 1,1 млрд рублей

"В отопительный сезон 2019-2020 годов теплоснабжающие организации региона вступили с просроченной задолженностью за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Тула" в размере 1,123 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

"В целом за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года задолженность ТСО снизилась на 6,5% – на 77 миллионов рублей. Работа по снижению просроченной задолженности теплоснабжающих организаций ведется при тесном взаимодействии с правительством Тульской области и правоохранительными органами региона", – рассказал начальник отдела по работе с бюджетными потребителями и организациями коммунального комплекса "Газпром межрегионгаз Тула" Владимир Жучков.