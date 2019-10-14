Москва выберет инвестора завода медицинских изделий

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Московское правительство объявило конкурс на создание первого в России крупного производства медицинских изделий для стомированных больных, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,6 миллиарда рублей. Медицинские изделия будут поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет, отмечается в сообщении.

Как рассказал вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, с инвестором, который будет определен уже к концу этого года, будет заключен офсетный контракт сроком на 10 лет. При этом в течение трех лет инвестор вложит в реализацию проекта не менее 1 миллиарда рублей.

При этом, по данным пресс-службы ДИПП, правительство Москвы готово предоставить инвестору льготы в рамках действующей в столице системы поддержки, предусматривающие общее снижение налоговой нагрузки.

"На сегодняшний день Москвой уже заключено два офсета в фармацевтике – с ЗАО "Биокад" и АО "Р-Фарм". Контракты предусматривают локализацию в городе производства и последующую поставку лекарственных препаратов – онкологических, кардиологических, эндокринологических, иммуномодуляторов. Совокупный объем инвестиций по двум офсетам – 8,8 миллиарда рублей, объем поставки – 32,4 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.