Роспотребнадзор предложил ввести базовый уровень качества продукции в ЕАЭС

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Архивное фото

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство выступает за введение базового уровня качества для продукции в странах ЕАЭС и работает, чтобы сделать её наднациональной.

"Мы все-таки считаем, что базовый уровень качества должен быть заявлен, должен стать обязательным. Мы сегодня работаем на площадке Евразийской экономической коллегии ЕАЭС с тем, чтобы эту норму сделать наднациональной", – сказала Попова во время видеотрансляции.

По ее словам, все страны имеют общий рынок, максимальный удельный вес приходится на российскую продукцию, граждане всех стран имеют право на безопасную и качественную продукцию.