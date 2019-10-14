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РИА Новости

Роспотребнадзор предложил ввести базовый уровень качества продукции в ЕАЭС

13:14 14.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
© РИА Новости / Александр Вильф
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство выступает за введение базового уровня качества для продукции в странах ЕАЭС и работает, чтобы сделать её наднациональной.
"Мы все-таки считаем, что базовый уровень качества должен быть заявлен, должен стать обязательным. Мы сегодня работаем на площадке Евразийской экономической коллегии ЕАЭС с тем, чтобы эту норму сделать наднациональной", – сказала Попова во время видеотрансляции.
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По ее словам, все страны имеют общий рынок, максимальный удельный вес приходится на российскую продукцию, граждане всех стран имеют право на безопасную и качественную продукцию.
"Нас слышат. Такие предложения звучат и на площадке коллегии, и мы очень надеемся, что это примет форму обязательного нормативного акта. То есть минимальный уровень, ниже которого нельзя, а дальше производитель в конкурентной борьбе может предлагать все, что он считает нужным", – добавила Попова.
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Евразийский экономический союзАнна ПоповаРоспотребнадзорРоссияЭкономика
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