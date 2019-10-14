ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом аль Саудом в рамках государственного визита президента России в королевство, говорится на официальной странице российского министерства в Твиттере.

"В рамках встречи Александр Новак и принц Абдель Азиз бен Сальман подписали протокол между Минэнерго России и министерством энергетики Саудовской Аравии о сотрудничестве в области энергетики", - говорится в сообщении.

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Александр Новак @novakav1 на встрече с Министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом. pic.twitter.com/mR4KBHkWAH — Минэнерго России (@MinenergoGov) October 14, 2019