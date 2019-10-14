Силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один мирный житель, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 30 сентября по 7 октября зафиксировали 144 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Два мирных жителя были ранены.
"За период с 7 по 14 октября было зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики была выпущена 471 мина калибром 120 и 82 миллиметра, 12 артиллерийских и пять танковых снарядов. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили два объекта инфраструктуры и 32 жилых дома", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru