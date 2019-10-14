Силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

"За период с 7 по 14 октября было зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики была выпущена 471 мина калибром 120 и 82 миллиметра, 12 артиллерийских и пять танковых снарядов. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили два объекта инфраструктуры и 32 жилых дома", - сказал представитель ДНР в СЦКК.