В Вене ведут расследование в отношении жены бывшего вице-канцлера Штрахе

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура Вены завела расследование в отношении Филиппы Штрахе, супруги бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, ее подозревают в растрате, сообщила газета Прокуратура Вены завела расследование в отношении Филиппы Штрахе, супруги бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, ее подозревают в растрате, сообщила газета Presse со ссылкой на представительницу ведомства.

Хайнца-Кристиана Штрахе обвиняют в том, что он использовал расходный счет партии в личных целях. Также под подозрением находятся его бывший телохранитель и экс-руководительница бюро, их уже допросили. Семья Штрахе отрицает все обвинения.

В середине мая 2019 года крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некоей "россиянкой", которая в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.

Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем.