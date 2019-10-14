В Вене ведут расследование в отношении жены бывшего вице-канцлера Штрахе

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура Вены завела расследование в отношении Филиппы Штрахе, супруги бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, ее подозревают в растрате, сообщила газета Presse со ссылкой на представительницу ведомства.
Хайнца-Кристиана Штрахе обвиняют в том, что он использовал расходный счет партии в личных целях. Также под подозрением находятся его бывший телохранитель и экс-руководительница бюро, их уже допросили. Семья Штрахе отрицает все обвинения.
В середине мая 2019 года крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. В публикациях утверждалось, что на видео австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некоей "россиянкой", которая в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.
Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем.
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии 29 сентября. Согласно окончательным данным МВД, партия Курца победила с 37,5% голосов. Социал-демократическая партия заняла второе место с худшим результатом в истории - 21,2%. На третьем месте правая Австрийская партия свободы с 16,2%, сильно сдавшая позиции на фоне скандала вокруг бывшего лидера и экс-вице-канцлера республики. На четвертом месте партия "Зеленые" с рекордным для себя результатом в 13,9%, на пятом - праволиберальная NEOS с 8,1%.