Судно Ocean Viking за два дня спасло 176 мигрантов в Средиземном море

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судно Ocean Viking, которое занимается спасением мигрантов в Средиземном море, взяло на борт 176 мигрантов за прошедшие выходные, сообщила французская неправительственная организация SOS Mediterranee.

Согласно заявлению организации, в ходе двух операций 12 и 13 октября у берегов Ливии были спасены 176 человек, среди которых были дети и женщины. На данный момент судно занимается поиском места для высадки мигрантов.

"В соответствии с морским законодательством Ocean Viking запросил Объединённый центр координации спасательных операций Ливии предоставить безопасное место для высадки 176 спасенных людей. Поскольку ливийские власти указали Триполи как порт высадки, мы любезно отказались, поскольку в соответствии с международным правом и конвенциями ни одно место в Ливии в настоящее время не может считаться безопасным", - отмечается в заявлении организации.

В связи с этим, организация обратилась к властям европейских стран с просьбой принять мигрантов.