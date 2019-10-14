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РИА Новости
Краснодарский край

Конкурс "Лидеры России" стал трамплином для финалистов с Кубани

12:46 14.10.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Конкурс управленцев "Лидеры России" стал трамплином для дальнейшего роста и развития прошлогодних финалистов из Краснодарского края, среди них - жительница Приморско-Ахтарска, ставшая замом министра курортов региона, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В третий раз стартовал конкурс управленцев "Лидеры России", инициатором которого выступает наш президент. Ежегодно мероприятие вызывает у жителей Кубани большой интерес. Уверен, и в этот раз край войдет в число лидеров по количеству участников", - заявил глава Краснодарского края.
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Он напомнил, что в прошлом году от региона в финал вышли восемь человек, двое из них стали победителями. "Это очень хороший трамплин и возможность для дальнейшего роста и развития. Яркий тому пример – финалистка из Приморско-Ахтарска, которая стала заместителем министра курортов Краснодарского края", - отметил Кондратьев.
При этом он выразил уверенность, что регион и в этом году не снизит планку. "На Кубани много талантливых людей, для которых такой конкурс – реальный шанс применить свои знания и опыт, показать себя, найти наставников и научиться решать глобальные задачи. Желаю удачи всем, кто готов принять участие в главном кадровом конкурсе страны и стать новым лидером России", - добавил губернатор.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации (АНО). В 2019 году победителями конкурса стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
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Старт третьему сезону конкурса был дан 4 октября на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Регистрация продлится до 27 октября включительно. В новом сезоне конкурс дополнится тремя профессиональными направлениями: наука, здравоохранение, финансы и технологии.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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