Конкурс "Лидеры России" стал трамплином для финалистов с Кубани

КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Конкурс управленцев "Лидеры России" стал трамплином для дальнейшего роста и развития прошлогодних финалистов из Краснодарского края, среди них - жительница Приморско-Ахтарска, ставшая замом министра курортов региона, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В третий раз стартовал конкурс управленцев "Лидеры России", инициатором которого выступает наш президент. Ежегодно мероприятие вызывает у жителей Кубани большой интерес. Уверен, и в этот раз край войдет в число лидеров по количеству участников", - заявил глава Краснодарского края.

Он напомнил, что в прошлом году от региона в финал вышли восемь человек, двое из них стали победителями. "Это очень хороший трамплин и возможность для дальнейшего роста и развития. Яркий тому пример – финалистка из Приморско-Ахтарска, которая стала заместителем министра курортов Краснодарского края", - отметил Кондратьев.

При этом он выразил уверенность, что регион и в этом году не снизит планку. "На Кубани много талантливых людей, для которых такой конкурс – реальный шанс применить свои знания и опыт, показать себя, найти наставников и научиться решать глобальные задачи. Желаю удачи всем, кто готов принять участие в главном кадровом конкурсе страны и стать новым лидером России", - добавил губернатор.

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации (АНО). В 2019 году победителями конкурса стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.