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РИА Новости

Станцию московского метро "Выставочную" временно закрыли для входа

12:42 14.10.2019 (обновлено: 12:46 14.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Станция московского метро "Выставочная" временно закрыта для входа пассажиров, рекомендуется пользоваться другими станциями, сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.
"Станция метро "Выставочная" временно закрыта на вход. Пожалуйста, пользуйтесь другими станциями метро в этом районе: "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международная" Филевской линии", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр" закрыт. Кроме того, поезда проезжают станцию "Выставочная" без остановки.
В пресс-службе метрополитена не сообщили РИА Новости о причинах временного закрытия входа.
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