Станцию московского метро "Выставочную" временно закрыли для входа

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Станция московского метро "Выставочная" временно закрыта для входа пассажиров, рекомендуется пользоваться другими станциями, сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Станция московского метро "Выставочная" временно закрыта для входа пассажиров, рекомендуется пользоваться другими станциями, сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Twitter

"Станция метро "Выставочная" временно закрыта на вход. Пожалуйста, пользуйтесь другими станциями метро в этом районе: "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международная" Филевской линии", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр" закрыт. Кроме того, поезда проезжают станцию "Выставочная" без остановки.