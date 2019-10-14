Мосгорсуд признал законным арест замглавы департамента Минкультуры Мосолова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест до 12 ноября замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова по делу о хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вместе с Мосоловым по делу арестованы его бывший начальник Владимир Цветнов (в последнее время занимавший должность руководителя центра культурного наследия ФАУ "РосКапСтрой"), коммерсанты Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Им вменяют участие в хищении более 20 миллионов рублей в составе организованной группы, всего пять эпизодов.

"Суд постановил: решение Басманного районного суда города Москвы от 19 сентября оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.

Дело заведено 16 сентября и объединено с возбужденным 12 февраля 2018 года, обвиняемые по которому находятся в Санкт-Петербурге.

Прокурор просила смягчить меру пресечения и избрать домашний арест Мосолову, а также трем другим фигурантам дела.

Сам Мосолов просил выпустить его из СИЗО, поскольку он является единственным кормильцем своей семьи. Чиновник с трудом подбирал слова и говорил сквозь слезы.