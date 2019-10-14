Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T12:39Z
https://ria.ru/20191014/1559755238.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155886/27/1558862751_0:62:3069:1788_1036x0_80_0_0_acf7f9f510bf604422f8e1bfe1c4b560.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд признал законным арест замглавы департамента Минкультуры Мосолова

12:39 14.10.2019
176
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов в суде
Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест до 12 ноября замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова по делу о хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Вместе с Мосоловым по делу арестованы его бывший начальник Владимир Цветнов (в последнее время занимавший должность руководителя центра культурного наследия ФАУ "РосКапСтрой"), коммерсанты Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Им вменяют участие в хищении более 20 миллионов рублей в составе организованной группы, всего пять эпизодов.
Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов в Басманном суде Москвы. 19 сентября 2019
19 сентября, 14:40РИА Новости
Экс-главу департамента Минкульта задержали по делу о крупном мошенничестве
"Суд постановил: решение Басманного районного суда города Москвы от 19 сентября оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.
Дело заведено 16 сентября и объединено с возбужденным 12 февраля 2018 года, обвиняемые по которому находятся в Санкт-Петербурге.
Прокурор просила смягчить меру пресечения и избрать домашний арест Мосолову, а также трем другим фигурантам дела.
Сам Мосолов просил выпустить его из СИЗО, поскольку он является единственным кормильцем своей семьи. Чиновник с трудом подбирал слова и говорил сквозь слезы.
Следователь настаивал, что никакая другая мера не может быть избрана для Мосолова, так как он может внести изменения в документы и помешать расследованию дела. Мосолов возражал, отметив, что все документы, доступ к рабочей и личной почте, а также к информации в служебном телефоне есть у следствия.
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
12 августа, 17:16РИА Новости
Мосгорсуд признал следствие по делу Пирумова неэффективным
300001
Обсудить 1
Павел МосоловРоскапстройВладимир ЦветновМосковский городской судРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции
Житель Нижегородской области похитил юношу, которого принял за наркодилера
РИА
Новости
Суд
Суд вынес приговор по делу о хищении при реализации ФЦП по ГЛОНАССу
Дверь зала судебных заседаний
Суд подтвердил окончание банкротства предлагавшего меньше питаться депутата
ПГРК Ярс Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулирования
Учения ядерных сил не направлены против других стран, заявили в Минобороны
Лента
новостей
Бык. Архивное фото
В Ленинградской области бык убил пастуха
Стенд компании Huawei
Власти Германии не будут блокировать Huawei выход на немецкий рынок 5G
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Экс-посол Украины в США оценил публикацию диалога Зеленского с Трампом
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Лауреат Нобелевской премии мира примет участие в саммите Россия — Африка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери будут судить женщину, задушившую дочь и избившую сожителя
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Саудовская SALIC хочет инвестировать в российские сельхозпроекты
Полиция
В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского
Представители прессы в бункер террористов в пещере
Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии
Александр Вучич
Вучич на русском поблагодарил Матвиенко за позицию России по Косово
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния