На выборах в Белоруссии аккредитованы более 320 иностранных наблюдателей

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Более 320 иностранных наблюдателей аккредитованы для работы на парламентских выборах в Белоруссии, сообщил в понедельник Центризбирком республики.

По последним данным, размещенным на сайте ЦИК, аккредитации получили 323 наблюдателя. Больше всего участников мониторинга к настоящему времени аккредитованы от миссии СНГ – 278, в том числе 25 входят в мониторинговую группу по линии Межпарламентской ассамблеи Содружества.

От Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ аккредитован 41 представитель. Еще четыре человека представляют избирательные органы иностранных государств.