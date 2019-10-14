Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T12:32Z
https://ria.ru/20191014/1559754578.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147663/60/1476636036_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_5cc3e03a69946c3c94e16f7aa11105d9.jpg
РИА Новости

На выборах в Белоруссии аккредитованы более 320 иностранных наблюдателей

12:32 14.10.2019
194
© Sputnik / Перейти в фотобанкВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Более 320 иностранных наблюдателей аккредитованы для работы на парламентских выборах в Белоруссии, сообщил в понедельник Центризбирком республики.
По последним данным, размещенным на сайте ЦИК, аккредитации получили 323 наблюдателя. Больше всего участников мониторинга к настоящему времени аккредитованы от миссии СНГ – 278, в том числе 25 входят в мониторинговую группу по линии Межпарламентской ассамблеи Содружества.
Парламентские выборы в Белоруссии
11 октября, 17:03РИА Новости
Более 200 наблюдателей от СНГ аккредитовали на выборах в Белоруссии
От Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ аккредитован 41 представитель. Еще четыре человека представляют избирательные органы иностранных государств.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. Предполагается, что участвовать в мониторинге будут участвовать около 400 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей от Содружества, а также 430 представителей БДИПЧ ОБСЕ. Кроме того, для работы на территории республики по традиции приглашены Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и сотрудники ЦИК иностранных государств. Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее заявлял, что Минск готов к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями.
Минск
8 октября, 21:27РИА Новости
Более 700 человек выдвинулись на выборы в парламент Белоруссии
010010
Обсудить 0
Владимир МакейБюро по демократическим институтам и правам человекаБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка. 14 октября 2019
Сирийская армия вошла в город, где содержатся семьи ИГ*, сообщил источник
РИА
Новости
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Президент Абхазии переназначил премьером Бганбу
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Экс-посол Украины в США оценил публикацию диалога Зеленского с Трампом
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
В Турции сообщили о нейтрализации 550 боевиков в ходе операции в Сирии
Лента
новостей
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае обрушилось здание банка
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Александр Вучич
Сербская ветка "Турецкого потока" будет построена вовремя, заявил Вучич
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
Полиция в Перу
В Перу шесть человек погибли при обвале крыши
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев примет участие во встрече представителей по безопасности БРИКС
Кареты скорой помощи в Ираке
В Ираке при пожаре на складе боеприпасов пострадали не менее шести человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния