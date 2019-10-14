На выборах в Белоруссии аккредитованы более 320 иностранных наблюдателей

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Более 320 иностранных наблюдателей аккредитованы для работы на парламентских выборах в Белоруссии, сообщил в понедельник Центризбирком республики.
По последним данным, размещенным на сайте ЦИК, аккредитации получили 323 наблюдателя. Больше всего участников мониторинга к настоящему времени аккредитованы от миссии СНГ – 278, в том числе 25 входят в мониторинговую группу по линии Межпарламентской ассамблеи Содружества.
От Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ аккредитован 41 представитель. Еще четыре человека представляют избирательные органы иностранных государств.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. Предполагается, что участвовать в мониторинге будут участвовать около 400 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей от Содружества, а также 430 представителей БДИПЧ ОБСЕ. Кроме того, для работы на территории республики по традиции приглашены Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и сотрудники ЦИК иностранных государств. Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее заявлял, что Минск готов к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями.