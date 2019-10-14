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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

12:32 14.10.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 700 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 094 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 377 человек (женщин – 113, детей – 192), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 717 человек (женщин – 215, детей – 366)", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 124 беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 1,7 гектара территории, обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов (ВОП).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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