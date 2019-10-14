Хью Грант рассказал, чем ему не понравилось смотреть "Джокера" в кинотеатре

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Британский актер Хью Грант был недоволен слишком громким звуком в кинотеатре во время показа "Джокера" и запустил в Сети дискуссию на эту тему, . Британский актер Хью Грант был недоволен слишком громким звуком в кинотеатре во время показа "Джокера" и запустил в Сети дискуссию на эту тему, сообщает The Guardian.

"Или я стал слишком старым, или звук был слишком громким?" - задал актер вопрос в своем Твиттере.

Его высказывание спровоцировало бурное обсуждение. Оказалось, что очень многие зрители считают уровень громкости не только рекламы и трейлеров, но и самих фильмов дискомфортным.

"Я не могу смотреть фильмы в коммерческих кинотеатрах по этой причине. Это как если бы в ресторане в еду добавляли слишком много соли", — высказался один из подписчиков.

Dolby обычно устанавливает звук на стандартную мощность в 85 децибел. Считается, что такой уровень человеческое ухо может выдержать в течение двух или трех часов.