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РИА Новости
Культура

Хью Грант рассказал, чем ему не понравилось смотреть "Джокера" в кинотеатре

12:46 14.10.2019
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© AFP 2019 / Martin BureauБританский актер Хью Грант
Британский актер Хью Грант
© AFP 2019 / Martin Bureau
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Британский актер Хью Грант был недоволен слишком громким звуком в кинотеатре во время показа "Джокера" и запустил в Сети дискуссию на эту тему, сообщает The Guardian.
"Или я стал слишком старым, или звук был слишком громким?" - задал актер вопрос в своем Твиттере.
Его высказывание спровоцировало бурное обсуждение. Оказалось, что очень многие зрители считают уровень громкости не только рекламы и трейлеров, но и самих фильмов дискомфортным.
"Я не могу смотреть фильмы в коммерческих кинотеатрах по этой причине. Это как если бы в ресторане в еду добавляли слишком много соли", — высказался один из подписчиков.
Dolby обычно устанавливает звук на стандартную мощность в 85 децибел. Считается, что такой уровень человеческое ухо может выдержать в течение двух или трех часов.
Однако Ник Рей из британской ассоциации Tinnitus, которая специализируется на изучении проблем со слухом, считает уровень в 80 децибел более безопасным.
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