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РИА Новости

Глава Роспотребнадзора отметила безопасность российской продукции

11:41 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия обеспечила достойный уровень продовольствия, число отравлений снижается с каждым годом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"За последние почти 30 лет наша страна обеспечила себя достаточно достойным уровнем продовольствия, которое производится в стране", - сказала Попова во время видеотрансляции.
Анна Попова
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Она подчеркнула, что это безопасное продовольствие, в РФ с каждым годом снижается количество отравлений. В среднем в ЕС в течение недели регистрировались до 100 групповых заболеваний острых кишечных инфекций, связанных с водой и продуктами питания, привела данные 2017 года Попова. По ее словам, в России эта цифра не превышает десяти в неделю в историческом периоде.
"У нас достаточно безопасная продукция, хотя, конечно, есть еще к чему стремиться, и мы понимаем цели и задачи", - добавила Попова.
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