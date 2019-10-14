Глава Роспотребнадзора отметила безопасность российской продукции

"За последние почти 30 лет наша страна обеспечила себя достаточно достойным уровнем продовольствия, которое производится в стране", - сказала Попова во время видеотрансляции.

Она подчеркнула, что это безопасное продовольствие, в РФ с каждым годом снижается количество отравлений. В среднем в ЕС в течение недели регистрировались до 100 групповых заболеваний острых кишечных инфекций, связанных с водой и продуктами питания, привела данные 2017 года Попова. По ее словам, в России эта цифра не превышает десяти в неделю в историческом периоде.