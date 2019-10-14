Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T11:40Z
https://ria.ru/20191014/1559752006.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/19/1559751950_0:277:3072:2005_1036x0_80_0_0_80e8ae0749e9c78d2b315f8536f3c5c8.jpg
РИА Новости

Sputnik принял участие в российско-китайском форуме "Диалог с миром"

11:40 14.10.2019
94
© Фото : ГринвудУчастники российско-китайского форума "Диалог с миром"
Участники российско-китайского форума Диалог с миром
© Фото : Гринвуд
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. О проектах информационного агентства и радио Sputnik на китайском направлении и сотрудничестве с китайскими партнерами рассказал в субботу на российско-китайском форуме "Диалог с миром" глава дирекции по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков. Он выступил на панельной дискуссии, посвященной обсуждению инициативы "Один пояс – один путь".
"В рамках инициативы "Один пояс – один путь" крайне важно развивать разноформатное сотрудничество России и Китая в медийной сфере. Международное информационное агентство Sputnik накопило богатый и разнообразный опыт работы с ведущими китайскими СМИ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Благодаря готовности китайских коллег к открытому диалогу мы продолжаем успешно реализовывать десятки совместных медиапроектов", – отметил Пушков.
Первый российско-китайский форум "Диалог с миром" прошел в Москве 12 октября и собрал на своей площадке свыше 300 экспертов, представителей бизнеса и общественных организаций, средств массовой информации двух стран. Мероприятие, организованное по инициативе Союза китайских предпринимателей в России, спутникового телевидения Phoenix TV и медиакомпании Phoenix New Media, было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между КНР и СССР. В рамках Форума приняли участие и выступили с приветственными речами посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, генеральный редактор Phoenix New Media Цзоу Мин, председатель российско-китайского комитета мира, дружбы и развития с российской стороны Борис Титов, бывший заместитель председателя Госдумы РФ и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и др.
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков
11 октября, 12:05РИА Новости
Sputnik поделился опытом со студентами из Парагвая
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
100000
Обсудить 0
SputnikКитайРоссия
Рекомендуем
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
ФСИН проверит колонию в Карелии после сообщения об избиении заключенного
РИА
Новости
Цифровое телевидение
Татарстан перешел на цифровое вещание
Пульт от телевизора
Крым перешел на цифровое вещание
Пульт дистанционного управления
Создание инфраструктуры для "цифры" обошлось в 80 миллиардов рублей
Лента
новостей
Вид на город Грозный. Архивное фото
В школах Чечни начнут изучать китайский язык
Отключение аналогового вещания
В России отключили аналоговое телевещание
Цифровое телевидение
Проблем с переходом на "цифру" в регионах не возникало, заявили в Минсвязи
Атака третьего фронта: история первого плаката Великой Отечественной войны
Атака "третьего фронта": история первого плаката Великой Отечественной
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
В "Золотую неделю" грузооборот между Благовещенском и Хэйхэ вырос на 160%
Мэр Керчи Сергей Бороздин
Сергей Бороздин: погибшие в Керчи дети останутся в памяти навсегда
Стенд компании Huawei
Власти Германии не будут блокировать Huawei выход на немецкий рынок 5G
Полиция
В Петербурге мужчина с пневматическим пистолетом ограбил банк
Стетоскоп
Студентов медвузов будут обучать технологическому предпринимательству
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния