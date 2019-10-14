Sputnik принял участие в российско-китайском форуме "Диалог с миром"

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. О проектах информационного агентства и радио Sputnik на китайском направлении и сотрудничестве с китайскими партнерами рассказал в субботу на российско-китайском форуме "Диалог с миром" глава дирекции по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков. Он выступил на панельной дискуссии, посвященной обсуждению инициативы "Один пояс – один путь".
"В рамках инициативы "Один пояс – один путь" крайне важно развивать разноформатное сотрудничество России и Китая в медийной сфере. Международное информационное агентство Sputnik накопило богатый и разнообразный опыт работы с ведущими китайскими СМИ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Благодаря готовности китайских коллег к открытому диалогу мы продолжаем успешно реализовывать десятки совместных медиапроектов", – отметил Пушков.
Первый российско-китайский форум "Диалог с миром" прошел в Москве 12 октября и собрал на своей площадке свыше 300 экспертов, представителей бизнеса и общественных организаций, средств массовой информации двух стран. Мероприятие, организованное по инициативе Союза китайских предпринимателей в России, спутникового телевидения Phoenix TV и медиакомпании Phoenix New Media, было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между КНР и СССР. В рамках Форума приняли участие и выступили с приветственными речами посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, генеральный редактор Phoenix New Media Цзоу Мин, председатель российско-китайского комитета мира, дружбы и развития с российской стороны Борис Титов, бывший заместитель председателя Госдумы РФ и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и др.
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