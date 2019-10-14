В Смоленской области осудили мужчину, набросившегося на медиков и полицию

ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Суд в Смоленской области приговорил к 2 годам условно мужчину, бросившегося на прибывших к нему по вызову работников "скорой" и устроившего драку в отделе полиции, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 12 мая этого года участковый уполномоченный полиции совместно со старшим оперуполномоченным межмуниципального отдела МВД России "Сафоновский" выехали на поступивший от фельдшера скорой помощи вызов. По словам медработника, у дома творчества в городе Сафоново агрессивный больной бросался на сотрудников скорой помощи.

"В результате выезда был задержан подсудимый, который находился в состоянии опьянения и агрессивно вел себя по отношению к окружающим, чем нарушал общественный порядок. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где применил насилие в отношении представителя власти, он нанес один удар рукой в область лица сержанту полиции, причинив полицейскому телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 33-летнего мужчины было возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.