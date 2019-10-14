Защита Атамбаева попросит разрешить ему не участвовать в заседаниях

БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерены ходатайствовать о проведении суда без участия самого бывшего лидера, заявил РИА Новости в понедельник один из защитников экс-главы государства Замир Жоошев.

"Мы будет подавать ходатайство о проведении предварительных слушаний и дальнейшего процесса без участия Алмазбека Шаршеновича", - заявил Жоошев.

В Первомайском районном суде Бишкека в минувшую пятницу начались предварительные слушания по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев. Однако экс-президент отказался приезжать в суд. Очередное заседание суда назначили на понедельник. Атамбаев опять отказался от посещения зала заседаний.

По словам адвоката, такое решение экс-президент принял в знак протеста против "творящегося беззакония".

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.