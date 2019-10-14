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РИА Новости

Защита Атамбаева попросит разрешить ему не участвовать в заседаниях

11:32 14.10.2019
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© Фото : пресс-служба президента КРАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерены ходатайствовать о проведении суда без участия самого бывшего лидера, заявил РИА Новости в понедельник один из защитников экс-главы государства Замир Жоошев.
"Мы будет подавать ходатайство о проведении предварительных слушаний и дальнейшего процесса без участия Алмазбека Шаршеновича", - заявил Жоошев.
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В Первомайском районном суде Бишкека в минувшую пятницу начались предварительные слушания по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев. Однако экс-президент отказался приезжать в суд. Очередное заседание суда назначили на понедельник. Атамбаев опять отказался от посещения зала заседаний.
По словам адвоката, такое решение экс-президент принял в знак протеста против "творящегося беззакония".
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В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Атамбаев отказывается отвечать на вопросы в суде в знак протеста
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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