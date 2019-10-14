Домашние заготовки едят 90% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство россиян (90%) едят домашние заготовки, сами занимаются консервированием 52% опрошенных, а в целом закатка банок идет в 85% семей по всей стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, в селах доля семей, где занимаются домашними заготовками, достигает 93%. Среди тех, кто делает это самостоятельно, больше всего женщин (69%) и людей от 45 до 59 лет (62%) и старше 60-ти (65%). На вопрос, почему они закатывают банки, 85% занимающихся этим опрошенных сказали, что это вкусно (38%), позволяет экономить (35%), качество домашних заготовок выше, чем у покупных (32%), полезно (31%).
Самые популярные продукты для заготовок - помидоры (73%), огурцы (70%), капуста (32%), ягоды (24%). Более половины респондентов (64%) сказали, что используют для заготовок продукты, которые вырастили сами.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 октября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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