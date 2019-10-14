Домашние заготовки едят 90% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

По данным опроса, в селах доля семей, где занимаются домашними заготовками, достигает 93%. Среди тех, кто делает это самостоятельно, больше всего женщин (69%) и людей от 45 до 59 лет (62%) и старше 60-ти (65%). На вопрос, почему они закатывают банки, 85% занимающихся этим опрошенных сказали, что это вкусно (38%), позволяет экономить (35%), качество домашних заготовок выше, чем у покупных (32%), полезно (31%).