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РИА Новости

В Одесской области неизвестные облили краской памятник украинским военным

11:19 14.10.2019 (обновлено: 11:20 14.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Неизвестные облили краской памятник погибшим в Донбассе защитникам Украины в районном центре в Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
День защитника Украины отмечается в понедельник. На этот день анонсирован ряд событий при участии националистов, среди которых марш к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА*), а также акция "Нет капитуляции" против применения формулы Штайнмайера в Донбассе. В Киеве защитниками Украины называют, в частности, тех, кто воюет в Донбассе против ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Сотрудники Украинской полиции
16 сентября, 10:15РИА Новости
На Украине возбудили два дела после осквернения памятника жертвам Холокоста
"Сотрудники Татарбунарского отделения полиции устанавливают лиц, которые залили в райцентре краской памятник, установленный в честь защитников Украины. О происшествии около 07.00 (совпадает с мск) правоохранителей известили местные жители", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Репродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России.
25 июня, 16:24РИА Недвижимость
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