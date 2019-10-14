В Одесской области неизвестные облили краской памятник украинским военным

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Неизвестные облили краской памятник погибшим в Донбассе защитникам Украины в районном центре в Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции.

День защитника Украины отмечается в понедельник. На этот день анонсирован ряд событий при участии националистов, среди которых марш к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА*), а также акция "Нет капитуляции" против применения формулы Штайнмайера в Донбассе. В Киеве защитниками Украины называют, в частности, тех, кто воюет в Донбассе против ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Сотрудники Татарбунарского отделения полиции устанавливают лиц, которые залили в райцентре краской памятник, установленный в честь защитников Украины. О происшествии около 07.00 (совпадает с мск) правоохранителей известили местные жители", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.