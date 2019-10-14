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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан перешел на цифровое вещание

11:04 14.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровое телевидение
Цифровое телевидение
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Татарстан в понедельник в числе 21 российского региона перешёл с аналогового на цифровое эфирное телевещание – федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в России выполнена, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Церемония перехода с аналогового на цифровое телевидение прошла в Казани на телевышке, которая на днях отметила 60-летие.
"Сегодня знаменательное событие, потому что сегодня мы переходим не только от аналогового к цифровому вещанию федеральных каналов на территории Республики Татарстан, мы сегодня завершаем четвёртый финальный этап перехода всей Российской Федерации на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов. Сегодня вместе с нами 39 миллионов человек перейдут на исключительное цифровое смотрение 20 каналов. Мы можем говорить о том, что федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена", - сказал Волин в ходе церемонии.
Вывеска отделения Почты России
11 октября, 19:25РИА Новости
Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
По данным министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, техническая возможность получения цифрового сигнала есть в 99,3% татарстанских домохозяйств. Домохозяйства, где нет возможности приема цифры, взяты министерством цифрового развития Татарстана на особый контроль – их жителей уведомили о переходе, рассказали о возможностях подключения. Для решения вопросов по переходу на цифровое вещание работает горячая линия, на которую за семь месяцев работы поступило более 6 тысяч звонков. Для помощи татарстанцам в подключении и настройке оборудования работают более 2,7 тысячи волонтеров. За время работы горячей линии они помогли 1,8 тысячи заявителей.
Особое внимание в Татарстане было уделено социально незащищенным категориям граждан – одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Жителям населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала, предоставляется компенсация на приобретение и установку спутникового оборудования до 7,3 тысячи рублей. Для жителей, в чьих населенных пунктах возможен прием цифрового ТВ, действует субсидия на приобретение цифровой приставки и антенны. На 12 октября по этим направлениям выплачено 1,73 миллиона рублей. С ветеранами Великой Отечественной войны специалисты минцифры Татарстана провели индивидуальную работу – каждого нуждающегося ветерана обеспечили приставкой и помогли настроить оборудование (более 2,5 тысячи человек).
Переход с аналогового на цифровое телевещание
11 октября, 13:41РИА Новости
Жители Челябинской области получили компенсацию при переходе на "цифру"
Переход России от аналогового к цифровому телевещанию начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион переходит на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Это финальная точка масштабного проекта.
С переходом от аналогового к цифровому эфирному телевещанию зрители во всех субъектах страны получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс). Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перешли еще 36 регионов.
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Республика ТатарстанТВ-3Алексей ВолинСТС (телеканал)НТВ (телеканал)МоскваМосковская областьОбщество
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