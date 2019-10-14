В Архангельской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо ребенка

МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил жителя Лешуконского района Павла Кожевникова, обезобразившего топором лицо мальчика, которого он подозревал в воровстве, к 2 годам и 3 месяцам колони общего режима, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Кожевников признан виновным в умышленном причинении малолетнему ребенку тяжкого вреда здоровью, которое выразилось "в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Следователи установили, что Кожевников подозревал 14-летнего жителя села Вожгора в том, что подросток причастен к воровству. "Под предлогом покататься на автомобиле, вывез его (подростка) за территорию села в район свалки, где насильно вытащил ребенка из автомобиля, и, демонстрируя имевшийся у него топор, стал угрожать, что отрубит ему руки и голову, а затем провел острием топора по лицу потерпевшего, причинив резаную рану щеки", - говорится в сообщении.

После этого мальчик смог вырваться и убежать, по пути ему встретились люди, которые довезли его в больницу, где ему оказана медицинская помощь. Рана от топора, по словам медиков, влечет образование рубца, который с истечением времени без применения хирургических методов лечения не исчезнет, в связи с чем вред травма расценивается как неизгладимое обезображивание лица.