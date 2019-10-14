В Приморье и на Сахалине стартовали учения по борьбе с "вражеским" десантом

ХАБАРОВСК, 14 окт - РИА Новости. Масштабные двусторонние учения по борьбе с "вражеским" десантом, участие в которых принимают до 8 тысяч военнослужащих Восточного военного округа, стартовали в Приморье и на Сахалине, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
"На трех полигонах ВВО в Приморском крае и Сахалинской области стартовали масштабные двусторонние тактические учения по противодесантной обороне. Всего задействовано до 8 тысяч военнослужащих, более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники и до 50 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учебное противостояние вступят подразделения Приморского объединения и армейского корпуса округа, дислоцированного на Сахалине и островах Курильской гряды. Основная фаза учений пройдет на сахалинском полигоне "Успеновский". Для розыгрыша учебного боя часть подразделений Приморского объединения будет переброшена из пунктов постоянной дислокации в Сахалинскую область.
Сообщается, что при ведении противодесантной обороны огневую поддержку окажут мотострелковые и танковые подразделения, прикрытие с воздуха осуществят экипажи истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25СМ, бомбардировщиков Су-24М2 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", воздушную разведку выполнят экипажи самолетов Су-24МР. Корректировать огонь будут расчеты беспилотников.