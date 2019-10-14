Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T10:52Z
https://ria.ru/20191014/1559750004.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/36/1553043623_0:285:3136:2048_1036x0_80_0_0_23195fc50375f3fe9f34079eba051764.jpg
РИА Новости

В Приморье и на Сахалине стартовали учения по борьбе с "вражеским" десантом

10:52 14.10.2019
97
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ
Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 окт - РИА Новости. Масштабные двусторонние учения по борьбе с "вражеским" десантом, участие в которых принимают до 8 тысяч военнослужащих Восточного военного округа, стартовали в Приморье и на Сахалине, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
"На трех полигонах ВВО в Приморском крае и Сахалинской области стартовали масштабные двусторонние тактические учения по противодесантной обороне. Всего задействовано до 8 тысяч военнослужащих, более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники и до 50 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.
Польские и американские военные во время учений в Польше
11 октября, 12:47РИА Новости
Лукашенко раскритиковал решение НАТО провести масштабные учения в Европе
Отмечается, что в учебное противостояние вступят подразделения Приморского объединения и армейского корпуса округа, дислоцированного на Сахалине и островах Курильской гряды. Основная фаза учений пройдет на сахалинском полигоне "Успеновский". Для розыгрыша учебного боя часть подразделений Приморского объединения будет переброшена из пунктов постоянной дислокации в Сахалинскую область.
Сообщается, что при ведении противодесантной обороны огневую поддержку окажут мотострелковые и танковые подразделения, прикрытие с воздуха осуществят экипажи истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25СМ, бомбардировщиков Су-24М2 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", воздушную разведку выполнят экипажи самолетов Су-24МР. Корректировать огонь будут расчеты беспилотников.
Самолет Су-35С
10 октября, 06:27Новое оружие России
Летчики ВВО уничтожили самолеты "противника" над акваторией Японского моря
510000
Обсудить 0
Су-30СМСу-24СахалинРоссияПриморский крайБезопасность
Рекомендуем
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Стратегические учения по управлению ВС пройдут 15-17 октября
РИА
Новости
Учения Гром
На учениях ядерных сил "Гром" отработают новые способы управления войсками
Пуск баллистической ракеты Булава в Баренцевом море
На учениях "Гром-2019" совершат 16 пусков крылатых и баллистических ракет
Учения
На Северном Кавказе более трех тысяч военных подняли по учебной тревоге
Лента
новостей
ПГРК Ярс Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулирования
Учения ядерных сил не направлены против других стран, заявили в Минобороны
Учения Гром
Учения ядерных сил "Гром-2019" пройдут только на российских полигонах
Фрегат Адмирал Макаров
Российский фрегат провел стрельбы "Калибрами" в Восточном Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Путин обсудил в Саудовской Аравии военно-техническое сотрудничество
Королевская башня Эр-Рияда
РФПИ и саудовская TAQNIA инвестируют в модернизацию ракеты "Старт-1"
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Преемник Могерини: у ЕС нет "волшебного" решения, чтобы остановить Турцию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
МИД Латвии: ЕС не планирует военное реагирование на ситуацию в Сирии
Центр подготовки космонавтов
Итальянский военный прошел космическую подготовку в России
Самолет
Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния