В Приморье и на Сахалине стартовали учения по борьбе с "вражеским" десантом

"На трех полигонах ВВО в Приморском крае и Сахалинской области стартовали масштабные двусторонние тактические учения по противодесантной обороне. Всего задействовано до 8 тысяч военнослужащих, более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники и до 50 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.