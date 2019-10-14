Силовики 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил

ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские силовики 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в ДНР сообщили о 28 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 26 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 60 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 204 единицы", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.