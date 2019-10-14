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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции сообщили о нейтрализации 550 боевиков в ходе операции в Сирии

09:43 14.10.2019
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© REUTERS / Murad SezerДым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 550 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.
Ранее сообщалось о 525 "нейтрализованных террористах".
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"Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии "Демократический союз" - сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира", достигло 550", - говорится в сообщении министерства обороны.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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