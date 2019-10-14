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РИА Новости

В Новом Уренгое эвакуировали аэропорт из-за бесхозного чемодана

09:26 14.10.2019 (обновлено: 09:43 14.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Пассажиров и персонал аэропорта в Новом Уренгое (ЯНАО) пришлось эвакуировать из-за бесхозного чемодана, который также стал причиной задержки двух рейсов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе воздушной гавани.
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"Накануне, 13 октября, вследствие обнаружения бесхозного чемодана была произведена эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта. В ходе оперативных мероприятий по осмотру предмета специальными службами наличие опасных веществ не выявлено. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за инцидента произошла задержка вылета двух рейсов примерно на 20 минут, так как часть эвакуированных пассажиров не успела вовремя пройти регистрацию.
В воздушной гавани не уточнили, сколько человек эвакуировали из аэровокзала. По данным окружного информагентства "Север-Пресс", здание на время оперативной проверки покинули 300 человек.
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