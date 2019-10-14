В Новом Уренгое эвакуировали аэропорт из-за бесхозного чемодана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Пассажиров и персонал аэропорта в Новом Уренгое (ЯНАО) пришлось эвакуировать из-за бесхозного чемодана, который также стал причиной задержки двух рейсов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе воздушной гавани.

"Накануне, 13 октября, вследствие обнаружения бесхозного чемодана была произведена эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта. В ходе оперативных мероприятий по осмотру предмета специальными службами наличие опасных веществ не выявлено. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за инцидента произошла задержка вылета двух рейсов примерно на 20 минут, так как часть эвакуированных пассажиров не успела вовремя пройти регистрацию.