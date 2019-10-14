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РИА Новости

Жители Эквадора празднуют решение о пересмотре указа, вызвавшего протесты

09:09 14.10.2019 (обновлено: 09:10 14.10.2019)
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© REUTERS / Henry RomeroУчастник акции протеста в Кито, Эквадор
Участник акции протеста в Кито, Эквадор
© REUTERS / Henry Romero
Участник акции протеста в Кито, Эквадор
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Эквадорцы танцами и песнями встретили договоренность оппозиции и властей пересмотреть указ об отмене субсидий на топливо, спровоцировавший массовые протесты в стране, следует из видео, размещенных изданием El Comercio.
Представители коренных народов в воскресенье встретились с президентом Эквадора Лениным Морено при участии представителя ООН. В результате было решено разработать новый указ, который, по словам Морено, будет направлен на поддержку нуждающихся слоев населения. Также стороны договорились прекратить протесты, которые длились больше недели.
На кадрах, выложенных El Comercio, видно, как представители коренных народов танцуют, поют и размахивают флагами. Толпа празднующих людей перекрыла одну из улиц Кито.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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Ленин Морено (Гарсис Морено)ЭквадорКитоООНБуэнос-Айрес (город)В мире
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