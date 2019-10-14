Жители Эквадора празднуют решение о пересмотре указа, вызвавшего протесты

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Эквадорцы танцами и песнями встретили договоренность оппозиции и властей пересмотреть указ об отмене субсидий на топливо, спровоцировавший массовые протесты в стране, следует из видео, размещенных изданием Эквадорцы танцами и песнями встретили договоренность оппозиции и властей пересмотреть указ об отмене субсидий на топливо, спровоцировавший массовые протесты в стране, следует из видео, размещенных изданием El Comercio

Представители коренных народов в воскресенье встретились с президентом Эквадора Лениным Морено при участии представителя ООН. В результате было решено разработать новый указ, который, по словам Морено, будет направлен на поддержку нуждающихся слоев населения. Также стороны договорились прекратить протесты, которые длились больше недели.

Vean: la celebración de la #Derogatoria883 luego de tanta lucha, tanta represión del gobierno. Difundamos lo que los grandes medios ocultarán: ¡una gran victoria popular! #LaPazSeRecupera pic.twitter.com/irzckKM5Li — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) October 14, 2019

На кадрах, выложенных El Comercio, видно, как представители коренных народов танцуют, поют и размахивают флагами. Толпа празднующих людей перекрыла одну из улиц Кито.