В Приморье выделили дополнительную помощь пострадавшим от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Пострадавшим от паводка в Приморье дополнительно выделено более 70 миллионов рублей, в том числе из резервного фонда правительства РФ 42 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в администрации региона.

"На сегодняшний день из 81 миллиона рублей выплачено 75. Из резервного фонда правительство России направляет еще 42 миллиона – по 10 тысяч рублей за пострадавший дом, по 50 тысяч рублей за частичную и по 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества. Выплаты предусмотрены гражданам с постоянной пропиской", - рассказала на заседании оперативного штаба по ЧС и.о. директора краевого департамента труда и социального развития Светлана Красицкая.

Выделенные из резервного фонда правительства РФ 42 миллиона рублей пойдут на возмещение за пострадавшие дома и утрату имущества.