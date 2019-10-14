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РИА Новости

В Приморье выделили дополнительную помощь пострадавшим от паводка

08:55 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Пострадавшим от паводка в Приморье дополнительно выделено более 70 миллионов рублей, в том числе из резервного фонда правительства РФ 42 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в администрации региона.
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"На сегодняшний день из 81 миллиона рублей выплачено 75. Из резервного фонда правительство России направляет еще 42 миллиона – по 10 тысяч рублей за пострадавший дом, по 50 тысяч рублей за частичную и по 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества. Выплаты предусмотрены гражданам с постоянной пропиской", - рассказала на заседании оперативного штаба по ЧС и.о. директора краевого департамента труда и социального развития Светлана Красицкая.
Выделенные из резервного фонда правительства РФ 42 миллиона рублей пойдут на возмещение за пострадавшие дома и утрату имущества.
Четыре тайфуна принесли в регион более трех месячных норм осадков. Из-за летних паводков в Приморье было подтоплено 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, пострадали более 100 аграриев.
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