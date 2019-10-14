Российские инвесторы проявили интерес к IPO Saudi Aramco, заявил глава РФПИ

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Ряд российских инвесторов проявляет интерес к IPO, к которому готовится крупнейшая в мире нефтяная компания - саудовская Saudi Aramco, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом он отметил, что в целом у России и так много своих возможностей в нефтяной сфере.

"Тем не менее, действительно, у ряда российских инвесторов есть интерес к этому IPO", - сказал Дмитриев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник.

Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.