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РИА Новости

Российские инвесторы проявили интерес к IPO Saudi Aramco, заявил глава РФПИ

08:43 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Ряд российских инвесторов проявляет интерес к IPO, к которому готовится крупнейшая в мире нефтяная компания - саудовская Saudi Aramco, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
При этом он отметил, что в целом у России и так много своих возможностей в нефтяной сфере.
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"Тем не менее, действительно, у ряда российских инвесторов есть интерес к этому IPO", - сказал Дмитриев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник.
Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.
О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились сведения, что оно может и вовсе не состояться. Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории. В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco может провести листинг на саудовской бирже уже в ноябре.
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