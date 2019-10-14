РФПИ 14 октября откроет первый зарубежный офис в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 14 октября откроет свое первое зарубежное представительство - в Королевстве Саудовская Аравия, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.

"Мы открываем в Саудовской Аравии первое наше представительство. Оно начнет работу 14 октября, потому что нам как раз вручат лицензию на это представительство", - сказал Дмитриев в преддверии визита. Он отметил, что на первоначальном этапе в представительстве будет работать небольшое количество сотрудников, "буквально несколько человек". "Этот офис будет важным связующим звеном между саудовским и российским бизнесом. Завтра мы проведем первое заседание экономического совета, куда войдут крупнейшие бизнесмены России и Саудовской Аравии", - рассказал Дмитриев.

"Наш офис будет помогать многим саудовским компаниям находить проекты в России и продолжать инвестиции саудовской стороны в России, но также и российским компаниям хорошо функционировать на саудовском рынке, потому что здесь будет много инфраструктурных проектов", - добавил глава фонда.

РФПИ является основным "проводником" инвестиций из Саудовской Аравии в Россию. РФПИ и суверенный фонд королевства Public Investment Fund (PIF) создали долгосрочное стратегическое партнерство в 2015 году. PIF выделил 10 миллиардов долларов для инвестиций в проекты с РФПИ. В рамках партнерства РФПИ и PIF осуществили и одобрили инвестиции на сумму более 2,5 миллиарда долларов.