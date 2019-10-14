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РИА Новости

РФПИ 14 октября откроет первый зарубежный офис в Саудовской Аравии

08:36 14.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 14 октября откроет свое первое зарубежное представительство - в Королевстве Саудовская Аравия, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.
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"Мы открываем в Саудовской Аравии первое наше представительство. Оно начнет работу 14 октября, потому что нам как раз вручат лицензию на это представительство", - сказал Дмитриев в преддверии визита. Он отметил, что на первоначальном этапе в представительстве будет работать небольшое количество сотрудников, "буквально несколько человек". "Этот офис будет важным связующим звеном между саудовским и российским бизнесом. Завтра мы проведем первое заседание экономического совета, куда войдут крупнейшие бизнесмены России и Саудовской Аравии", - рассказал Дмитриев.
"Наш офис будет помогать многим саудовским компаниям находить проекты в России и продолжать инвестиции саудовской стороны в России, но также и российским компаниям хорошо функционировать на саудовском рынке, потому что здесь будет много инфраструктурных проектов", - добавил глава фонда.
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РФПИ является основным "проводником" инвестиций из Саудовской Аравии в Россию. РФПИ и суверенный фонд королевства Public Investment Fund (PIF) создали долгосрочное стратегическое партнерство в 2015 году. PIF выделил 10 миллиардов долларов для инвестиций в проекты с РФПИ. В рамках партнерства РФПИ и PIF осуществили и одобрили инвестиции на сумму более 2,5 миллиарда долларов.
Также совместно с коллегами из королевства фонд организовывает работу Российско-саудовского инвестиционного форума, который соберет более 300 участников из обеих стран. На форум приедет крупнейшая и наиболее представительная делегация российских предпринимателей за всю историю отношений двух государств.
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