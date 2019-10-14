Saudi Aramco интересны технологии "Транснефти", заявили в РФПИ

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco и ряд других саудовских компаний интересуются технологическим партнерством с "Транснефтью", сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.

"Здесь больше сотрудничество может быть технологическое, потому что ряд из технологий "Транснефти" интересны Saudi Aramco и ряду других саудовских компаний", - прокомментировал Дмитриев потенциал сотрудничества Saudi Aramco с "Транснефтью".

"Сегодня уже был первый ужин нашего экономического совета, и уже начались очень интересные дискуссии о, например, тех продуктах, которые производит Sabic, которые интересны РЖД, тех технологий "Транснефти", которые могут быть интересны Saudi Aramco. Поэтому мы уверены, что "Транснефть" будет вначале сотрудничать технологически, но, может быть, будут также и другие возможности", - добавил он.