S&P повысило рейтинг Грузии до "BB" со стабильным прогнозом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентств S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный рейтинг Грузии в иностранной и национальной валютах на одну ступень, до "BB" с "BB-", и подтвердило краткосрочный рейтинг страны на уровне "B", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Стабильный прогноз отражает баланс рисков между возможностью некоторого искажения институциональной системы сдержек и противовесов и внешней уязвимостью, с одной стороны, и улучшением перспектив роста экономики Грузии - с другой", - отмечает агентство.

S&P может повысить рейтинги Грузии, если темпы роста экономии страны приведут к повышению уровню доходов в то время, как диверсификация экспорта как с точки зрения продуктов, так и географии будет продолжаться.

"Давление на рейтинги может возрасти, если институциональные механизмы Грузии ослабнут и приведут к менее предсказуемому формированию политики, а также нанесут ущерб доверию бизнеса и перспективам роста", - также отмечает агентство.