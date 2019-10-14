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РИА Новости

S&P повысило рейтинг Грузии до "BB" со стабильным прогнозом

08:30 14.10.2019
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© Flickr / EflonКомпания Standard & Poor’s
Компания Standard & Poor’s
© Flickr / Eflon
Компания Standard & Poor’s. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентств S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный рейтинг Грузии в иностранной и национальной валютах на одну ступень, до "BB" с "BB-", и подтвердило краткосрочный рейтинг страны на уровне "B", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.
"Стабильный прогноз отражает баланс рисков между возможностью некоторого искажения институциональной системы сдержек и противовесов и внешней уязвимостью, с одной стороны, и улучшением перспектив роста экономики Грузии - с другой", - отмечает агентство.
S&P может повысить рейтинги Грузии, если темпы роста экономии страны приведут к повышению уровню доходов в то время, как диверсификация экспорта как с точки зрения продуктов, так и географии будет продолжаться.
"Давление на рейтинги может возрасти, если институциональные механизмы Грузии ослабнут и приведут к менее предсказуемому формированию политики, а также нанесут ущерб доверию бизнеса и перспективам роста", - также отмечает агентство.
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В апреле S&P Global Ratings улучшило до позитивного со стабильного прогноз по долгосрочному и краткосрочному рейтингам Грузии на уровне "BB-" и "B" соответственно в иностранной и национальной валютах на фоне стабильности экономики страны в 2018 году.
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Standard & PoorsГрузияЭкономика
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