Глава Забайкалья раскритиковал срывающих сроки госконтрактов подрядчиков

ЧИТА, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник на оперативном совещании заявил, что подрядчики, срывающие сроки исполнения госконтрактов, могут понести уголовную ответственность, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Есть ощущение, что подрядчики не понимают значимость выполняемых ими работ. Это касается даже крупных строительных организаций, видимо из-за отсутствия больших проектов в последние годы в регионе. Если деньги не будут освоены, то мы их потеряем. Подрядчики не выполнят соответствующие планы-графики, потом предстоит долгие годы судиться друг с другом. Мы будем доказывать, что они объекты не ввели в эксплуатацию, а строители будут пытаться получить деньги за работу, которых у нас обоснованно не будет. В конечном итоге, подрядчики могут понести реальную уголовную ответственность", - приводит пресс-служба слова Осипова.
Также, по словам Осипова, представители власти должны лично контролировать ход работ на объектах, за которые они ответственны.
"Мы на протяжении года говорили про методику и технологию работы: если контракт заключен, на следующий день уже должны начинаться работы. Все должно быть предварительно продумано, чтобы после начала работ уже не возникало никаких проблем и вопросов. При таком масштабе объектов, личное присутствие министров, персональный контроль просто необходимы", - отметил он.