Глава Забайкалья раскритиковал срывающих сроки госконтрактов подрядчиков

"Есть ощущение, что подрядчики не понимают значимость выполняемых ими работ. Это касается даже крупных строительных организаций, видимо из-за отсутствия больших проектов в последние годы в регионе. Если деньги не будут освоены, то мы их потеряем. Подрядчики не выполнят соответствующие планы-графики, потом предстоит долгие годы судиться друг с другом. Мы будем доказывать, что они объекты не ввели в эксплуатацию, а строители будут пытаться получить деньги за работу, которых у нас обоснованно не будет. В конечном итоге, подрядчики могут понести реальную уголовную ответственность", - приводит пресс-служба слова Осипова.