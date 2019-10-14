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РИА Новости

В таможне КНР заявили о сокращении товарооборота с США в январе-сентябре

08:16 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМеждународный форум автомобилестроения в Татарстане
Международный форум автомобилестроения в Татарстане
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам девяти месяцев 2019 года составил 402,65 миллиарда долларов, что на 14,8% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
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Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 10,7%, составив 311,99 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 90,66 миллиарда долларов, это на 26,4% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.
В сентябре экспорт из КНР в США составил 47 миллиардов долларов, импорт из Штатов – 10,58 миллиарда долларов.
Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% - до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай - на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.
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