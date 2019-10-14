В таможне КНР заявили о сокращении товарооборота с США в январе-сентябре

ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам девяти месяцев 2019 года составил 402,65 миллиарда долларов, что на 14,8% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 10,7%, составив 311,99 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 90,66 миллиарда долларов, это на 26,4% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

В сентябре экспорт из КНР в США составил 47 миллиардов долларов, импорт из Штатов – 10,58 миллиарда долларов.