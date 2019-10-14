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РИА Новости

Житель ЯНАО, застреливший зятя перед охотой, заплатит 55 тысяч рублей

07:54 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, случайно застрелившего зятя перед охотой, освободили от уголовной ответственности, ему назначили судебный штраф в размере 55 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что инцидент произошел 14 сентября в 40 километрах от ямальского поселка Сывдарма в Пуровском районе, когда 53-летний мужчина и его зять выехали на охоту. Они разгружали надувную лодку, и мужчина принял от родственника ружье, ствол которого был направлен в сторону молодого человека. Взяв оружие, тесть случайно нажал на курок, в результате произошел выстрел в голову, потерпевший скончался на месте. Уголовное дело следователи возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
"В ходе предварительного следствия и в судебном процессе установлено, что обвиняемый впервые совершил преступление по неосторожности, вину признал, способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно загладил причиненный ущерб, что подтверждается материалами уголовного дела", - заявили в следственном управлении.
В ведомстве пояснили, что человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если он возместил ущерб или другим образом загладил вред.
"По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 55 тысяч рублей", - резюмировали в СУСК.
Кристофер Берган
7 октября, 07:00РИА Новости
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
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Ямало-Ненецкий автономный округПроисшествия
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