Житель ЯНАО, застреливший зятя перед охотой, заплатит 55 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, случайно застрелившего зятя перед охотой, освободили от уголовной ответственности, ему назначили судебный штраф в размере 55 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

Ранее ведомство сообщало, что инцидент произошел 14 сентября в 40 километрах от ямальского поселка Сывдарма в Пуровском районе, когда 53-летний мужчина и его зять выехали на охоту. Они разгружали надувную лодку, и мужчина принял от родственника ружье, ствол которого был направлен в сторону молодого человека. Взяв оружие, тесть случайно нажал на курок, в результате произошел выстрел в голову, потерпевший скончался на месте. Уголовное дело следователи возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

"В ходе предварительного следствия и в судебном процессе установлено, что обвиняемый впервые совершил преступление по неосторожности, вину признал, способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно загладил причиненный ущерб, что подтверждается материалами уголовного дела", - заявили в следственном управлении.

В ведомстве пояснили, что человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если он возместил ущерб или другим образом загладил вред.