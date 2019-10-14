В Приморье арестовали вандалов, засыпавших землей Вечный огонь

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт — РИА Новости. Жители Приморья, ставшие фигурантами уголовного дела о вандализме после того, как засыпали Вечный огонь землей в Уссурийске, арестованы на десять суток, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Седьмого октября два злоумышленника засыпали землей Вечный огонь у мемориала на площади Победы в Уссурийске. Подозреваемых задержали; в разыскных мероприятиях участвовали полицейские и сотрудники УФСБ по региону. Задержанными оказались местные жители, одному из которых 20 лет, а второму — 21 год. Они признались в совершенном преступлении, пояснив, что были в тот момент пьяны. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.
Мемориал уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, установили на площади Победы в 1977 году. Композиция, созданная скульптором Валерием Ненаживиным, состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и остающихся в тылу жен, детей и матерей. У подножия монумента горит Вечный огонь.
В 1941 году из уссурийцев была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более десяти тысяч бойцов, три тысячи из них погибли на полях сражений. За мужество и отвагу пятерым уссурийцам были присвоены звания Героев Советского Союза, пять тысяч награждены орденами и медалями.
2 сентября, 13:23РИА НовостиВ Калуге ищут подростков, которые осквернили Вечный огонь