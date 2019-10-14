Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T10:40Z
https://ria.ru/20191014/1559737683.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155334/88/1553348830_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6060126740d44444011e66bc271c16c9.jpg
РИА Новости

В Приморье арестовали вандалов, засыпавших землей Вечный огонь

06:02 14.10.2019 (обновлено: 10:40 14.10.2019)
7291
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вечный огонь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт — РИА Новости. Жители Приморья, ставшие фигурантами уголовного дела о вандализме после того, как засыпали Вечный огонь землей в Уссурийске, арестованы на десять суток, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Седьмого октября два злоумышленника засыпали землей Вечный огонь у мемориала на площади Победы в Уссурийске. Подозреваемых задержали; в разыскных мероприятиях участвовали полицейские и сотрудники УФСБ по региону. Задержанными оказались местные жители, одному из которых 20 лет, а второму — 21 год. Они признались в совершенном преступлении, пояснив, что были в тот момент пьяны. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.
Мемориал уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, установили на площади Победы в 1977 году. Композиция, созданная скульптором Валерием Ненаживиным, состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и остающихся в тылу жен, детей и матерей. У подножия монумента горит Вечный огонь.
В 1941 году из уссурийцев была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более десяти тысяч бойцов, три тысячи из них погибли на полях сражений. За мужество и отвагу пятерым уссурийцам были присвоены звания Героев Советского Союза, пять тысяч награждены орденами и медалями.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
2 сентября, 13:23РИА Новости
В Калуге ищут подростков, которые осквернили Вечный огонь
188411353
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
РИА
Новости
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
Лента
новостей
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
Таблетки
Союз пациентов просит разрешить интернет-торговлю рецептурными лекарствами
В Ленинградской области диджея зарезали за неправильную музыку
В Ленинградской области диджея зарезали за "неправильную" музыку
Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко (крайний слева). Октябрь 1941 г.
"Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков
Кадр из фильма Джокер
"Джокер" возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с крейсером "Петр Великий"
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
В России завершается переход на цифровое телевещание
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния