В Приморье арестовали вандалов, засыпавших землей Вечный огонь

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт — РИА Новости. Жители Приморья, ставшие фигурантами уголовного дела о вандализме после того, как засыпали Вечный огонь землей в Уссурийске, арестованы на десять суток, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.

Седьмого октября два злоумышленника засыпали землей Вечный огонь у мемориала на площади Победы в Уссурийске. Подозреваемых задержали; в разыскных мероприятиях участвовали полицейские и сотрудники УФСБ по региону. Задержанными оказались местные жители, одному из которых 20 лет, а второму — 21 год. Они признались в совершенном преступлении, пояснив, что были в тот момент пьяны. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.

Мемориал уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, установили на площади Победы в 1977 году. Композиция, созданная скульптором Валерием Ненаживиным, состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и остающихся в тылу жен, детей и матерей. У подножия монумента горит Вечный огонь.