Кубань выступит с инициативой в сфере безопасности водных перевозок

КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать регламент контроля выхода в море маломерных коммерческих судов, с такой инициативой край выйдет на федеральный уровень, говорится в сообщении администрации региона.

"Губернатор поручил проработать регламент безопасных условий перевозок туристов на воде и выйти с этой инициативой на федеральный уровень", - отмечает ведомство.

Тема безопасности обсуждалась на расширенном совещании по вопросам развития курортной отрасли региона, которое прошло в Анапе в пятницу. В ходе мероприятия губернатор подчеркнул, что важным элементом качественного отдыха является безопасность. В частности, безопасность на воде. По данным краевых властей, до сих пор происходят случаи перегруза пассажирских маломерных судов.

"Это недопустимо. К нам едут гости со всей страны, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Мы просто обязаны создать им комфортные и, самое главное, – безопасные условия", – приводятся в сообщении слова главы региона.

Уточняется, что на сегодняшний день в числе полномочий Ространснадзора – посадка и высадка пассажиров только в границах портов. Однако туристы зачастую отправляются на прогулку на катере из технических зон на пляжах. Такие места посадки контролируются недостаточно, отметили в ведомстве.