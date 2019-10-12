Кубань выступит с инициативой в сфере безопасности водных перевозок

КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать регламент контроля выхода в море маломерных коммерческих судов, с такой инициативой край выйдет на федеральный уровень, говорится в сообщении администрации региона.
"Губернатор поручил проработать регламент безопасных условий перевозок туристов на воде и выйти с этой инициативой на федеральный уровень", - отмечает ведомство.
Тема безопасности обсуждалась на расширенном совещании по вопросам развития курортной отрасли региона, которое прошло в Анапе в пятницу. В ходе мероприятия губернатор подчеркнул, что важным элементом качественного отдыха является безопасность. В частности, безопасность на воде. По данным краевых властей, до сих пор происходят случаи перегруза пассажирских маломерных судов.
"Это недопустимо. К нам едут гости со всей страны, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Мы просто обязаны создать им комфортные и, самое главное, – безопасные условия", – приводятся в сообщении слова главы региона.
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Уточняется, что на сегодняшний день в числе полномочий Ространснадзора – посадка и высадка пассажиров только в границах портов. Однако туристы зачастую отправляются на прогулку на катере из технических зон на пляжах. Такие места посадки контролируются недостаточно, отметили в ведомстве.
"Технические зоны также должны быть под контролем. Более того, за каждой из них необходимо закрепить специалиста, обеспечивающего четкий порядок высадки и посадки людей", – добавил губернатор.