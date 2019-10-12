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РИА Новости
Война в Сирии

Центр по примирению в Сирии предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы

22:12 12.10.2019 (обновлено: 23:51 12.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский центр по примирению в Сирии призывает мировое сообщество содействовать в восстановлении суверенитета САР над восточными регионами страны для предотвращения гуманитарной катастрофы, сказал на брифинге руководитель российского центра генерал-майор Алексей Бакин.
"Для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы призываем мировое сообщество оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета Сирийской арабской республики над восточными регионами страны. Только сирийские власти способны в кратчайшие сроки организовать доставку гуманитарной помощи перемещенным лицам, не допустить коллапса здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заевфратье", - сказал он.
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Руководитель центра также сообщил, что на фоне проведения турецкими силовиками операции на северо-востоке Сирии продолжается обострение гуманитарной ситуации в приграничных районах провинции Эль-Хасака.
"На сегодняшний день в городах Камышлия и Хасака и близлежащих населенных пунктах скопилось свыше 100 тысяч жителей, покинувших районы активных боевых действий", - отметил Бакин.
Кроме того, большая часть данных районов провинции Эль-Хасака находится под управлением "Автономной администрации северо-восточных районов", поддерживаемой США и ее партнерами по "международной антиигиловской* коалиции".
"С учетом неспособности органов самоуправления контролировать стремительно ухудшающуюся ситуацию на фоне фактического бездействия США и их партнеров по коалиции, дальнейшая судьба местных жителей и продолжающих прибывать вынужденных переселенцев вызывает серьезную озабоченность", - подчеркнул Бакин.
Генерал-майор также сообщил, что 11 октября в нескольких населенных пунктах провинций Эль-Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка (округ Эт-Табка) прошли стихийные митинги населения против иностранной оккупации и в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии.
"На горячую линию российского центра по примирению враждующих сторон поступают сообщения местных жителей о нарушении функционирования объектов здравоохранения, торговли и бытового обслуживания", - добавил он.
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* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
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