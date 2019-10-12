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РИА Новости

В Эквадоре из-за протестов остановилась работа крупнейшего медного рудника

20:31 12.10.2019
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© REUTERS / Ivan Alvarado Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
© REUTERS / Ivan Alvarado
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. Протесты в Эквадоре привели к временной остановке самого крупного медного рудника Mirador, принадлежащего китайскому консорциуму CRCC-Tongguan, следует из заявления латиноамериканской дочки консорциума из КНР.
"EcuaCorriente ("дочка" китайской компании) информирует о решении временно приостановить операции на руднике Mirador, расположенном в провинции Самора Чинчипе, из-за социальных протестов, начавшихся в Эквадоре на прошлой неделе", - говорится в заявлении в Twitter.
Решение принято, чтобы обеспечить безопасность сотрудников предприятия. Компания заявляет, что восстановит деятельность, когда ситуация в стране нормализуется.
Рудник был запущен в июле 2019 года, китайский консорциум уже инвестировал в проект 1,2 миллиарда долларов, а к его окончанию вложения составят более 2 миллиардов долларов.
Проект рассчитан на 30 лет, в этот период будет производиться 94 тысячи тонн медного концентрата в год, объем экспорта с 2019 по 2049 год должен составить 30,3 миллиарда долларов. На руднике, кроме меди, планируется добывать золото и серебро. Налоговые поступления в бюджет Эквадора составят 7,6 миллиарда долларов.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства, в частности, отменой госсубсидий на топливо. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.
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