В Эквадоре из-за протестов остановилась работа крупнейшего медного рудника

Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито

Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. Протесты в Эквадоре привели к временной остановке самого крупного медного рудника Mirador, принадлежащего китайскому консорциуму CRCC-Tongguan, следует из заявления латиноамериканской дочки консорциума из КНР.

"EcuaCorriente ("дочка" китайской компании) информирует о решении временно приостановить операции на руднике Mirador, расположенном в провинции Самора Чинчипе, из-за социальных протестов, начавшихся в Эквадоре на прошлой неделе", - говорится в заявлении в Twitter

Решение принято, чтобы обеспечить безопасность сотрудников предприятия. Компания заявляет, что восстановит деятельность, когда ситуация в стране нормализуется.

Рудник был запущен в июле 2019 года, китайский консорциум уже инвестировал в проект 1,2 миллиарда долларов, а к его окончанию вложения составят более 2 миллиардов долларов.

Проект рассчитан на 30 лет, в этот период будет производиться 94 тысячи тонн медного концентрата в год, объем экспорта с 2019 по 2049 год должен составить 30,3 миллиарда долларов. На руднике, кроме меди, планируется добывать золото и серебро. Налоговые поступления в бюджет Эквадора составят 7,6 миллиарда долларов.