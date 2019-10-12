Туск рассказал о тенденциях в трансатлантическом сообществе

БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Трансатлантическое сообщество, которое ранее расширялось и интегрировалось, сейчас, наоборот, сокращается и распадается, отказ США от поддержки курдов в Сирии является одним из последствий этой тенденции, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Европа, или, в более широкой перспективе, трансатлантическое сообщество, оказалась сегодня на политическом перепутье. До недавнего времени мы были политическим и ценностным сообществом, которое интегрировалось и расширялось, а сегодня оно начинает распадаться и сжиматься", - заявил Туск, выступая на церемонии вручения премии исследовательской организации Globsec. Речь его выступления обнародовала пресс-служба Совета ЕС.

В качестве примеров такой "дезинтеграции" он назвал Brexit, а также "уход США из многих сфер, как, например, их последнее решение бросить курдов в Сирии".

"Сомнения в отношении переговоров о вступлении (в ЕС) с нашими балканскими партнерами, демонстративное пренебрежение со стороны некоторых наших государств-членов такими фундаментальными принципами, как верховенство права - все это печальная иллюстрация той же тенденции: сужения и распада", - заявил Туск.