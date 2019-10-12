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РИА Новости

Страны-участницы встречи по терроризму в Стамбуле подписали декларацию

17:21 12.10.2019
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© Minister of Foreign Affairs of Republic of TurkeyМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи в Стамбуле. 12 октября 2019
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи в Стамбуле. 12 октября 2019
© Minister of Foreign Affairs of Republic of Turkey
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи в Стамбуле. 12 октября 2019
СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Россия, Турция, Китай, Пакистан и Афганистан подписали декларацию, в которой призывают органы безопасности обмениваться разведданными и опытом, нацеленными на предотвращение и борьбу с терроризмом.
Декларация была подписана в субботу на третьей Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
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"Призываем органы безопасности государств-участников создать специальный механизм по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом, нацеленными на предотвращение и борьбу с терроризмом", - говорится в документе.
Согласно декларации, страны-участницы конференции также рекомендуют межпарламентским организациям содействовать улучшению региональных связей и разработать всеобъемлющий подход и стратегические рамки борьбы с терроризмом в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством.
Документом также предлагается правительствам, гражданскому обществу и международному сообществу укреплять региональные связи, уделяя особое внимание новым экономическим, культурным и социальным проектам и инициативам в целях развития сотрудничества.
Кроме того, страны-участницы конференции рекомендуют противодействовать террористическим движениям, в том числе вербовке и пропаганде, не допуская использования террористами технологий, средств связи и ресурсов для подстрекательства к террористическим актам, в том числе через интернет и социальные сети.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на конференции, выразил надежду, что страны смогут выработать решения в борьбе с терроризмом. Он отметил, что страны-участницы конференции находят все больше точек соприкосновения. Спикер ГД подчеркнул, что весьма важно, чтобы законодательство в сфере борьбы с терроризмом в государствах, участвующих в конференции, было идентичным.
Следующая конференция состоится в 2020 году.
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Вячеслав ВолодинПакистанКитайТурцияСтамбулРоссияБезопасность
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