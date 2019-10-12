Президент Армении рассказал, как Леонова любили в стране

ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Армянский президент Армен Саркисян направил соболезнования супруге и дочери скончавшегося накануне космонавта Алексея Леонова, отметив, его хорошо знали и искренне любили в Армении, сообщили в президентской пресс-службе.

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни.

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"Леонов неоднократно бывал в Армении, у нас его хорошо знали и искренне любили. Его творчество как художника высоко оценил великий армянский живописец Мартирос Сарьян… Личность творческая и одаренная, он передал увиденное с околоземной орбиты в своих ярких и самобытных полотнах", - говорится в телеграмме, текст которой поступил в распоряжение РИА Новости.

По словам президента, он с большой горечью узнал о кончине космонавта, "человека-легенды, навсегда вошедшего в историю человечества". "Мы с астрономом Гариком Исраеляном собирались навестить Алексея Архиповича, однако не успели...", - заявил Саркисян.

Президент отметил, что выход Леонова в открытый космос стал настоящим подвигом. "Такой дерзновенный шаг в неизведанное мог совершить человек мужественный, самоотверженный, беззаветно преданный Отечеству и служащий идеалам цивилизации", - сказал Саркисян. По его словам, совершенно не случайно, что спустя 10 лет после выхода в космос Леонов совершил полет в рамках советско-американского проекта "Союз-Аполлон". "Это была первая масштабная попытка наладить полноценное взаимодействие двух сверхдержав в деле освоения космического пространства во имя мира и международного сотрудничества", - отметил Саркисян.