Алжир и Ирак поддержали идею возвращения Сирии в ЛАГ

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Представители Алжира и Ирака заявили в субботу о необходимости возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) на фоне вторжения турецких вооруженных сил на север страны.

"Я с сожалением констатирую сегодня, что наша встреча по развитию кризиса в Сирии проходит без ее участия. Я вновь призываю вернуть Сирию в арабскую семью", - сказал генеральный секретарь МИД Алжира Беладхан Рашид, выступая в штаб-квартире ЛАГ в Каире, где проходит экстренное заседание на уровне глав МИД по ситуации вокруг Сирии.

Также к восстановлению полноценного членства Сирии в ЛАГ призвал глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким. "Необходимо восстановить членство Сирии в ЛАГ и встать на ее сторону перед лицом турецкого вторжения на севере Сирии", - сказал иракский министр.

По его словам, именно арабские страны должны помочь Сирии решить внутренний кризис.

Ранее глава МИД Ливана Джебран Бассиль также призвал страны-члены ЛАГ восстановить полноценное членство Сирии в панарабской организации на фоне турецкой военной операции против этой арабской страны.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.