В 23 районах Токио объявили наивысшую опасность из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 12 окт - РИА Новости. Власти впервые объявили наивысший уровень опасности из-за ливней, вызванных тайфуном, в 23 районах центра Токио, сообщение об этом распространено в интернете, оно пришло в виде сообщений на сотовые телефоны, а также транслируется по телевидению.
Ранее наивысший уровень опасности из-за ливней, вызванных приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, был объявлен в префектурах Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, Мияги, Тотиги, Ниигата, Ибараки и Фукусима. При этом в Токио эта мера касалась только двух городов на западе мегаполиса - Матиды и Хатиодзи.
Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. В настоящее время давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65 метров в секунду. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. В Токио тайфун, как и ожидалось, пришел около 21 часа (15.00 мск). Метеорологи предупреждали, что скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач. От тайфуна погиб один человек, четверо считаются пропавшими без вести, 51 человек пострадал.