В 23 районах Токио объявили наивысшую опасность из-за тайфуна "Хагибис"

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. В настоящее время давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65 метров в секунду. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. В Токио тайфун, как и ожидалось, пришел около 21 часа (15.00 мск). Метеорологи предупреждали, что скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач. От тайфуна погиб один человек, четверо считаются пропавшими без вести, 51 человек пострадал.