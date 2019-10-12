В ДНР заявили об уничтожении четырех беспилотников силовиков за неделю

"Подразделения ПВО ДНР продолжают эффективно обеспечивать безопасность республики от угроз с воздуха. Вчера в районе населенного пункта Горловка уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины типа "Фантом", который использовался боевиками 53-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) для ведения разведки... За прошедшую неделю это четвертый (сбитый - ред.) беспилотник", - заявил журналистам представитель народной милиции ДНР.