В Шотландии полиция ошибочно задержала мужчину по подозрению в убийстве

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Полиция установила, что мужчина, которого в пятницу задержали в аэропорту Глазго, оказался не французом Ксавье Дюпоном де Лигоном, подозреваемым в убийстве всей своей семьи, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Ранее французское издание Parisien сообщило, что подозреваемого в убийстве всей своей семьи в 2011 году француза Ксавье Дюпона де Лигона задержали в аэропорту Глазго в пятницу. Сообщалось, что подозреваемый путешествовал по чужому паспорту, украденному в 2014 году.
По данным Figaro, полиции, благодаря проведенному анализу ДНК, удалось установить, что задержанный оказался не тем, кого она разыскивала.
Де Лигон разыскивался по подозрению в убийстве жены и четырех детей в возрасте 21, 18, 16 и 13 лет, чьи тела были обнаружены вместе с телами двух собак семьи закопанными в саду их дома в городе Нант на западе Франции в апреле 2011 года. Когда их нашли, мужчина уже исчез. Полиция также нашла сообщение, которое он отправил в 2010 году и в котором он рассказал, что хочет убить свою семью. Событие вызвало широкий резонанс во французском обществе.