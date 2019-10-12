Депутат выступил за референдум по смертной казни для некоторых осужденных

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков выступил за проведение в России референдума по вопросу отмены моратория на смертную казнь для некоторых групп осужденных.

Ранее Госдума на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместила опрос о том, нужно ли вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей. На 12.00 мск за возвращение смертной казни высказались более 72 тысяч человек, или 80% принявших участие в опросе, против идеи выступили около 15 тысяч пользователей (16%).

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки. В интернете собираются подписи под соответствующей петицией, депутаты ГД от Саратовской области выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда "нервы накалены до предела", и указывают на неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где "уже давно никого не вешают и не расстреливают".

"Конституция существует четверть века, там прописан референдум, в стране ни одного референдума нет... Вопрос надо подставить однозначный: да или нет. Давайте проведем референдум и определимся", - сказал Синельщиков РИА Новости.

По его оценкам, в год в России могло бы быть не более десяти смертных приговоров.

"Речь идет о том, чтобы применять смертную казнь в очень ограниченных случаях. По моим оценкам, суд бы мог пять, максимум десять таких приговоров вынести. Я просто беру дела на такой учет себе в уме и говорю, что это было бы не так часто, но эта мера должна существовать", - сказал Синельщиков РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что главный довод в пользу сохранения моратория на смертную казнь, - возможные судебные ошибки.

Синельщиков, работавший в органах прокуратуры СССР, отметил, что в советское время осужденный мог подать жалобу в связи с вынесением ему смертного приговора. По словам депутата, если у прокуратуры "было хоть какое-то сомнение в пользу осужденного", она ставила вопрос о замене смертной казни на лишение свободы.

Он считает, что смертная казнь должна существовать для террористов и педофилов, повторно совершивших преступление.

"Ну как у нас без смертной казни остаются люди, которые взрывали дома, гибли десятки, сотни людей в Москве! Ну почему этот человек должен оставаться на земле, дышать тем же воздухом, что и мы, почему он должен ещё на нашем бюджете сидеть, почему его народ должен кормить? Это полный анахронизм вообще. Почему этот человек должен существовать? Это не человек, это какое-то биологическое существо, которое не является человеком, потому что элементарная мораль этому человеку непонятна", - считает депутат.

При этом Синельщиков подчеркнул, что нельзя принимать законодательные решения такого масштаба на эмоциях.