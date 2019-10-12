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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал отсутствие Ирана на встрече по терроризму

14:44 12.10.2019 (обновлено: 14:45 12.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Отсутствие иранской делегации на конференции по противодействию терроризму в Стамбуле не стоит "возводить в высокую степень", однако это помогло избежать конфронтационного фона, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В субботу в Стамбуле проходит третья Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В конференции участвуют делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции. Стороны обсуждают вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия. Иран также должен был участвовать в конференции, однако глава парламента ИРИ Али Лариджани отменил визит в Турцию после начала турецкой военной операции в Сирии.
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"Я не стал бы сейчас как-то возводить отсутствие Ирана в высокую степень. Мы увидимся с Лариджани, спикером парламента Ирана, в ходе Межпарламентского союза в Белграде, и переговорим и по причинам его отсутствия, и по нашим планам относительно дальнейшего развития этого важнейшего формата - совещания спикеров по борьбе с терроризмом и межрегиональному сотрудничеству", - сказал Слуцкий журналистам.
Он также сообщил о планах обсудить с Лариджани место проведения следующего совещания, которое состоится в 2020 году.
"Думаю, что в данном случае, если Лариджани не приехал, действительно, из-за несогласия с некоторыми действиями Турции, то, может быть, это и хорошо, потому что в противном случае его выступление могло бы внести некий конфронтационный фон в проведение нынешнего совещания, что, в свою очередь, могло бы отразиться на принятии итогового документа, например", - пояснил глава думского комитета.
Он также отметил, что данное совещание является важнейшим для формирования в межпарламентской плоскости новой архитектуры безопасности в Евразии.
"Считаем это совещание стратегически важным и будем предпринимать все усилия для продолжения работы в этом формате", - подчеркнул парламентарий.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ Труции сообщили о погибших и раненых мирных жителях.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Леонид СлуцкийГосдума РФТурцияСтамбулИранВ мире
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