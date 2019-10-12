Путин рассказал о динамике отношений России и Саудовской Аравии

"Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаем этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит; мы его называем историческим визитом, так оно и есть", - подчеркнул президент РФ.