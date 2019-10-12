Путин рассказал о динамике отношений России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Качество отношений России и Саудовской Аравии за последние годы кардинально поменялось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В советские времена между Саудовской Аравией и Советским Союзом отношения находились на достаточно низком уровне. За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось, мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство", - заявил Путин в интервью арабским телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии визита в Саудовскую Аравию.
"Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаем этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит; мы его называем историческим визитом, так оно и есть", - подчеркнул президент РФ.