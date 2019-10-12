Стало известно, когда выйдет новый альбом Адель

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Новый альбом британской певицы Адель может выйти в начале ноября, а первый сингл из него в начале следующей неделе, сообщило издание Music News Facts в Твиттере.

.@Adele will release her NEW ALBUM on Nov 8th 2019, according to Showbiz!



This means that her lead single will drop as soon as next week. pic.twitter.com/m3BKfdIfSb — Music News Facts (@musicnewsfact) 11 октября 2019 г.

"Адель выпустит свой новый альбом 8 ноября 2019 года. Это означает, что ее главный сингл появится уже на следующей неделе", — написали в издании.

Сама Адель эту информацию не подтвердила. Однако поклонники уже ликуют и надеются, что новость подтвердится.

"Хочется верить, что это правда", "К такому я не был готов", "Я сейчас расплачусь", — прокомментировали публикацию пользователи.