Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T15:50Z
https://ria.ru/20191012/1559705331.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151040/39/1510403975_0:0:5184:2916_1036x0_80_0_0_7b5a050850a6dab24e99dada16f4cd94.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, когда выйдет новый альбом Адель

14:55 12.10.2019 (обновлено: 15:50 12.10.2019)
191
© AP Photo / Invision/ Joel RyanБританская певица Адель
Британская певица Адель
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Новый альбом британской певицы Адель может выйти в начале ноября, а первый сингл из него в начале следующей неделе, сообщило издание Music News Facts в Твиттере.

"Адель выпустит свой новый альбом 8 ноября 2019 года. Это означает, что ее главный сингл появится уже на следующей неделе", — написали в издании.

Сама Адель эту информацию не подтвердила. Однако поклонники уже ликуют и надеются, что новость подтвердится.
"Хочется верить, что это правда", "К такому я не был готов", "Я сейчас расплачусь", — прокомментировали публикацию пользователи.
Последний альбом исполнительницы "25" вышел в ноябре 2015 года, туда входил хит Hello. Пластинка сразу возглавила мировые чарты, получила две премии "Грэмми". По всему миру было продано 22 миллиона ее копий.
Певцы Адель и Бейонсе на 55-й ежегодной премии GRAMMY. 10 февраля 2013
1 октября, 11:44Культура
Представитель One Republic опроверг новость о дуэте Адель и Бейонсе
200001
КультураНовости культурыАдель Эдкинс
Рекомендуем
Звезда рэпа Тупак Шакур
В Сети появилось загадочное фото, на котором может быть рэпер Тупак
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин прокомментировал расширение границ НАТО
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили об уничтожении четырех беспилотников силовиков за неделю
Города мира. Джидда
Саудовские СМИ сообщили подробности взрыва на иранском танкере
Лента
новостей
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В Париже проходит акция против военной операции Турции в Сирии
Знак Ремонт дороги
В Омске жители перекрыли проезд машинам, объезжавшим стройку через дворы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко оценил возможность реализации "формулы Штайнмайера"
Участок границы Нусайбин – Камышлы
Курды заявили о возвращении контроля над трассой, где идет операция Турции
Глава МИД Ливана Джебран Бассиль
Глава МИД Ливана призвал вернуть Сирию в ЛАГ
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД призвали СМИ не делать из опросов в соцсетях "всенародный референдум"
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В "Артеке" от пневмонии умер ребенок
Здание нуклотрона в Дубне
Ядерщики из Мексики присоединились к работе над коллайдером в Дубне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Военные запретили передвижение по Эквадору на 24 часа
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
Лента новостейМолния