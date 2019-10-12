Россия находится в постоянном контакте с ОАЭ, заявил Путин

МОСКВА/КАИР, 12 окт - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, страны "сверяют часы" по различным направлениям с большой пользой для двух государств и региона в целом, заявил президент России Владимир Путин.

"Объединенные Арабские Эмираты вносят очень серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе, играют стабилизирующую роль, без всякого преувеличения. Не открою большой тайны, если скажу, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

Он отметил, что в отношениях двух стран даже сложилась определенная традиция, практика по "сверке часов".

"Мы имеем возможность друг с другом "сверять часы" по различным направлениям и делаем это; делаем это, на мой взгляд, с большой пользой не только для обеих сторон, но и для региона в целом", - добавил российский лидер.

Говоря об отношениях стран в ближневосточном регионе, он отметил, что для того, чтобы разобраться в существующих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог.

"Без диалога невозможно решить вообще ни одной проблемы. Поэтому я представляю себе, что могу разделять озабоченности и Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, но решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства", - подчеркнул российский лидер.