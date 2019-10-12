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РИА Новости

Россия находится в постоянном контакте с ОАЭ, заявил Путин

13:57 12.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА/КАИР, 12 окт - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, страны "сверяют часы" по различным направлениям с большой пользой для двух государств и региона в целом, заявил президент России Владимир Путин.
"Объединенные Арабские Эмираты вносят очень серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе, играют стабилизирующую роль, без всякого преувеличения. Не открою большой тайны, если скажу, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.
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Он отметил, что в отношениях двух стран даже сложилась определенная традиция, практика по "сверке часов".
"Мы имеем возможность друг с другом "сверять часы" по различным направлениям и делаем это; делаем это, на мой взгляд, с большой пользой не только для обеих сторон, но и для региона в целом", - добавил российский лидер.
Говоря об отношениях стран в ближневосточном регионе, он отметил, что для того, чтобы разобраться в существующих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог.
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"Без диалога невозможно решить вообще ни одной проблемы. Поэтому я представляю себе, что могу разделять озабоченности и Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, но решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства", - подчеркнул российский лидер.
"Что касается России, то мы будем делать все для того, чтобы создать для такой позитивной динамики необходимые условия", - добавил Путин.
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